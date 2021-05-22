У Пісках бойовики із міномету обстріляли цивільних. Міна влучила в будинок
Вранці 22 травня бойовики із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм обстріляли цивільний будинок. Господарю вдалося вижити, бо він вчасно вибіг на двір.
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Так, під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски. О 6:55 у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу.
"Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися що сталося і саме цим врятував собі життя, - адже наступна міна влучила в будинок: пробила дах та здетонувала на горищі, внаслідок чого було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку", - йдеться в повідомленні.
Українська сторона СЦКК провела фотофіксацію злочину бойовиків. Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.
Фото: бойовики влучили міною в будинок цивільного (facebook.com/pressjfo.news)
Нагадаємо, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 22 травня здійснили обстріл позицій українських військових. Від кулі снайпера отримав поранення військовослужбовець.
Раніше повідомлялося, що число зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей українських військових становить близько 260 осіб.