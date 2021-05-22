ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Пісках бойовики із міномету обстріляли цивільних. Міна влучила в будинок

Новость на русском →
Субота 22 травня 2021 15:18
У Пісках бойовики із міномету обстріляли цивільних. Міна влучила в будинок Фото: бойовики обстріляли будинок цивільного в Пісках (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

Вранці 22 травня бойовики із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм обстріляли цивільний будинок. Господарю вдалося вижити, бо він вчасно вибіг на двір.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски. О 6:55 у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу.

"Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися що сталося і саме цим врятував собі життя, - адже наступна міна влучила в будинок: пробила дах та здетонувала на горищі, внаслідок чого було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК провела фотофіксацію злочину бойовиків. Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Фото: бойовики влучили міною в будинок цивільного (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 22 травня здійснили обстріл позицій українських військових. Від кулі снайпера отримав поранення військовослужбовець.

Раніше повідомлялося, що число зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей українських військових становить близько 260 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас обстрел
NEWS
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя