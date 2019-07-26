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Пешие подразделения Нацгвардии будут патрулировать украинские города

Новости » Общество    26.07.2019 - 17:18
Пешие подразделения Нацгвардии будут патрулировать украинские города
Иллюстративное фото (ngu.gov.ua)

Патрулирование начнется с 1 августа

Министерство внутренних дел сообщает, что с 1 августа пешие подразделения личного состава Национальной гвардии начнут патрулировать украинские города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, соответствующее поручение уже подготовили. Самостоятельные патрули Нацгвардии будут нести службу 5 дней в неделю шесть часов с момента выхода на маршрут.

Пешие подразделения Нацгвардии будут патрулировать украинские города

Он отметил, что в таких патрулях будет задействовано 50% от личного состава патрульных подразделений НГУ.

Указано, что на патрульную службу от Нацгвардии заступит около 2 тысяч военнослужащих.

"Зоны оперативного реагирования, день и время несения службы, количество изменений, с учетом оперативной обстановки, определяются руководителем органа Нацполиции по согласованию с командиром воинской части Нацгвардии", - уточняется в сообщении МВД.

Отмечается, что во время выполнения определенных задач службы наряды Нацгвардии будут находиться в подчинении руководителя Нацполиии, на территории которого они будут нести службу.

Так, подразделение будет патрулировать участок радиусом в 1,5 км. Кроме пеших патрулей НГУ, планируется и служба автопатрулей и подразделений со служебными собаками. Вероятно, группа будет состоять из трех военнослужащих.

Напомним, в августе 2018 года в Киеве на патрулирование выехала первая группа полицейских на мотоциклах.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2017 года в Национальной гвардии Украины создали горно-патрульную роту для патрулирования Карпат.

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