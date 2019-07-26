ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Піші підрозділи Нацгвардії патрулюватимуть українські міста

Новини » Суспільство    26.07.2019 - 17:18
Піші підрозділи Нацгвардії патрулюватимуть українські міста
Ілюстративне фото (ngu.gov.ua)

Патрулювання розпочнеться з 1 серпня

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що з 1 серпня піші підрозділи особового складу Національної гвардії почнуть патрулювати українські міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, відповідне доручення уже підготували. Самостійні патрулі Нацгвардії будуть нести службу 5 днів на тиждень шість годин з моменту виходу на маршрут.

Піші підрозділи Нацгвардії патрулюватимуть українські міста

Він зазначив, що у таких патрулях буде задіяно 50% від особового складу патрульних підрозділів НГУ.

Вказано, що на патрульну службу від Нацгвардії заступить близько 2 тисяч військовослужбовців.

"Зони оперативного реагування, день і час несення служби, кількість змін, з урахуванням оперативної обстановки, визначаються керівником органу Нацполіції за погодженням з командиром військової частини Нацгвардії", - уточнюється у повідомленні МВС. 

Зазначається, що під час виконання визначених завдань служби наряди Нацгвардії будуть знаходитись у підпорядкуванні керівника Нацполіїї, на території якого вони будуть нести службу.

Так, підрозділ буде патрулювати ділянку радіусом у 1,5 км. Окрім піших патрулів НГУ, планується і служба автопатрулів, і підрозділів зі службовими собаками. Ймовірно, група буде складатися з трьох військовослужбовців.

Нагадаємо, у серпні 2018 року у Києві на патрулювання виїхала перша група поліцейських на мотоциклах.

Як писало РБК-Україна раніше, у березні 2017 року у Національній гвардії України створили гірничо-патрульну роту для патрулювання Карпат.

Нацгвардія посилено охороняє АЕС, суди і посольства у день виборів У справі про квартири Нацгвардії з'явився новий підозрюваний
Новини України Нацгвардияпатрулирование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся