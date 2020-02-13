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Раде рекомендуют предусмотреть использование светоотражателей пешеходами

Новости » Политика     13.02.2020 - 12:51
Раде рекомендуют предусмотреть использование светоотражателей пешеходами
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Комитет рекомендует принять два соответствующих законопроекта за основу

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу два законопроекта по поводу использования световозвращающих элементов пешеходами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, члены комитета на заседании 12 февраля рассмотрели в первом чтении законопроекты №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об использовании световозвращающих элементов пешеходами" и №2696 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об использовании световозвращающих элементов участниками дорожного движения".

"Участники дорожного движения во время пребывания на проезжей части должны так же использовать специальные жилеты со светоотражающими элементами или иметь на внешней одежде светоотражающие элементы (лента, наклейка), с целью привлечения внимания к себе и выделения себя на дороге", - отмечали авторы законов на заседании комитета.

В частности, проектами предлагается обязать участников дорожного движения - пешеходов пользоваться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости специальными жилетами, лентами со светоотражающими элементами или носить одежду, которая имеет светоотражающие элементы.

Кроме этого, предусматривается ввести ответственность водителей и пассажиров за нарушение ими правил пользования ремнями безопасности, мотошлемами или специальными жилетами с светоотражающими элементами, а также усилить ответственность за такие правонарушения.

"По результатам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроекты за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, Рада отнесла лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения.

Как писало РБК-Украина, 14 декабря 2019 года этот закон вступил в силу.

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