Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пешеходные зоны будут проектировать с учетом потребностей людей с инвалидностью уже с сентября

НовостиОбщество    03.07.2018 - 12:26
Иллюстративное фото (Public Domain Pictures)
Иллюстративное фото (Public Domain Pictures)

Минрегион обновляет государственные строительные нормы, вступающие в силу с 1 сентября 2018 года

Начиная с 1 сентября 2018 года пешеходные зоны будут обязательно проектироваться с учетом потребностей людей с инвалидностью. Об этом говорится в сообщении Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Отмечается, что Минрегион обновляет государственные строительные нормы (ГСН), в частности, вводит обязательное проектирование пешеходных зон на улицах и дорогах с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

"Соответствующая норма содержится в новом ГСН В.2.3-5:2018 "Улицы и дороги населенных пунктов", который вступает в силу с 1 сентября 2018 года", - сказано в сообщении.

Также обязательное создание безбарьерного пространства в пешеходных зонах также прописано в новом ГСН Б.2.2-12:2018 "Планировка и застройка территорий". В частности, согласно с ним, расширяются требования по проектированию остановок общественного транспорта с учетом их доступности и информированности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения: тактильные поверхности, звуковые пешеходные переходы и тому подобное.

Фото: новые ГСН (minregion.gov.ru)

"Мы должны создать безопасное и комфортное пространство для всех. Это необходимые требования для создания реального безбарьерного пространства в Украине и они вступят в силу уже с сентября этого года. Например, если пешеходный переход разноуровневый, то обязательно нужно обустраивать пандусы или лифты, регулируемые пешеходные переходы со светофорами должны иметь звуковые сигналы", - сообщил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, устройство пешеходных переходов будет проводиться следующим образом:

  • применение на границе тротуара или пешеходной дорожки с пешеходным переходом пандусов или выполнения всего пешеходного перехода на одном уровне с тротуаром или проезжей частью;
  • обустройство регулируемых пешеходных переходов специальными звуковыми сигналами;
  • понижение бордюра до уровня проезжей части на приподнятых островках безопасности или наземных пешеходных переходах;
  • обустройство разноуровневых пешеходных переходов лифтами или пандусами

Напомним, Минрегион недавно опубликовал новые государственные строительные нормы (ГСН), которые касаются улиц, дорог и населенных пунктов. В частности, согласно новым нормам вводятся ограничения на парковку на тротуарах и дорогах, устанавливаются нормы по безопасности обустройства дорог ("островке безопасности"), защитные ограждения на остановках общественного транспорта.

 

Лицам с инвалидностью будет легче передвигаться по центру Киева Минрегион позволит совмещать лифтами жилую часть дома и подземные паркинги
Теги публикации: Министерство регионального развития и строительства, инвалидность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь