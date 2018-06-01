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Мінрегіон вводить нові ДБН щодо шкіл, вулиць і доріг

НовиниПолітика    01.06.2018 - 04:15
Фото: Міністерство регіонального розвитку (Віталій Носач/РБК-Україна)
Фото: Міністерство регіонального розвитку (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нові ДБН наберуть чинності 1 вересня 2018 року

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (ЖКГ) України опублікувало нові державні будівельні норми (ДБН), які стосуються вулиць, доріг і населених пунктів. Про це інформує прес-центр відомства.

"Опубліковані нові державні будівельні норми ДБН Б. 2.2-12: 2018 "Планування і забудова територій", ДБН Ст. 2.2-3: 2018 "Будинки і споруди. Навчальні заклади" та ДБН Ст. 2.3-5: 2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", - йдеться на сайті.

Нові ДБН наберуть чинності 1 вересня 2018 року.

"Новий містобудівний ДБН вводить нові лінії обмеження висотності ("блакитні лінії"), забудови в зелених зонах ("зелені лінії"), обмеження забудови безпеки евакуації ("жовті лінії"), обмеження щільності та поверховості", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що згідно з новими нормами вводяться обмеження на паркування на тротуарах і дорогах, встановлюються норми з безпеки облаштування доріг ("острівці безпеки"), захисні огородження на зупинках громадського транспорту.

"ДБН по шкільних будівель передбачає обов'язкове облаштування інклюзивного простору, впровадження енергоефективних заходів, збільшення площі навчальних класів", - додали у Мінрегіонрозвитку.

"Сьогодні в Україні діє 109 ДБН, 25% з яких є застарілими, тому ми активно їх оновлюємо. В минулому році ми затвердили 13 ДБН, на цей рік заплановано перевірити 22 ДБН, в 2019 - ще 30. Перегляд та оновлення нормування - це безперервний і необхідний процес для того, щоб для людей створювалися безпечні і комфортні умови, а будівництво проектувалося за сучасними стандартами із використанням новітніх технологій", - зазначив заступник міністра Лев Парцхаладзе.

Нагадаємо, Мінрегіон вводить "жовті лінії" обмеження забудови.

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Теги публікації: Минрегионстрой, Министерство регионального развития и строительства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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