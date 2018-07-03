Пішохідні зони проектуватимуть з урахуванням потреб людей з інвалідністю вже з вересня

Мінрегіон оновлює державні будівельні норми, що вступають в силу з 1 вересня 2018 року

Починаючи із 1 вересня 2018 року пішохідні зони будуть обов’язково проектуватися із врахуванням потреб людей з інвалідністю. Про це йдеться у повідомленні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Зазначається, що Мінрегіон оновлює державні будівельні норми, зокрема, вводить обов’язкове проектування пішохідних зон на вулицях і дорогах із врахуванням потреб людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

"Відповідна норма міститься у новому ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці і дороги населених пунктів", який вступає в силу з 1 вересня 2018 року", - сказано у повідомлені.

Також обов’язкове створення безбар’єрного простору в пішохідних зонах також прописано у новому ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій". Зокрема, згідно з ним, розширюються вимоги щодо проектування зупинок громадського транспорту з урахуванням їх доступності та інформованості для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: тактильні поверхні, звукові пішохідні переходи тощо.

Фото: нові ДБН (minregion.gov.ua)

"Ми маємо створити безпечний та комфортний простір для всіх. Це необхідні вимоги для створення реального безбар’єрного простору в Україні і вони вступлять в силу вже з вересня цього року. Наприклад, якщо пішохідний перехід різнорівневий, то обов’язково потрібно облаштовувати пандуси або ліфти, регульовані пішохідні переходи зі світлофорами повинні мати звукові сигнали тощо", - повідомив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

Згідно з новим ДБН, влаштування пішохідних переходів буде проводитися наступним чином:

застосування на межі тротуару або пішохідної доріжки з пішохідним переходом пандусів чи виконання всього пішохідного переходу на одному рівні з тротуаром чи проїзною частиною;

облаштування регульованих пішохідних переходів спеціальними звуковими сигналами;

пониження бордюру до рівня проїзної частини на підвищених острівцях безпеки чи наземних пішохідних переходах;

облаштування різнорівневих пішохідних переходів ліфтами або пандусами.

Нагадаємо, Мінрегіон нещодавно опублікував нові державні будівельні норми (ДБН), які стосуються вулиць, доріг і населених пунктів. Зокрема, згідно з новими нормами вводяться обмеження на паркування на тротуарах і дорогах, встановлюються норми з безпеки облаштування доріг ("острівці безпеки"), захисні огородження на зупинках громадського транспорту.