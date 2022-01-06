Первый запуск года. SpaceX отправляет в космос новые спутники: трансляция

SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту 49 интернет-спутников Starlink. Запуск состоится со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде в 23:49 по киевскому времени.

Спутники отправятся в космос на ракете Falcon 9, которая до этого запускала на орбиту миссии GPS III-4, GPS III-5 и Inspiration4. После разделения первая ступень ракеты вернется на Землю и приземлится на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Прямая трансляция должна начаться за 15 минут до старта: