RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Перший запуск року. SpaceX відправляє в космос нові супутники: трансляція

Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія SpaceX, власником якої є мільярдер та винахідник Ілон Маск, запустить сьогодні в космос чергову партію інтернет-супутників Starlink. Це перший космічний запуск у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію SpaceX.

SpaceX планує вивести на низьку навколоземну орбіту 49 інтернет-супутників Starlink. Запуск відбудеться зі стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді у Флориді о 23:49 за київським часом.

Супутники відправляться в космос на ракеті Falcon 9, яка до цього запускала на орбіту місії GPS III-4, GPS III-5 та Inspiration4. Після розділення перший ступінь ракети повернеться на Землю та приземлиться на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Пряма трансляція має початися за 15 хвилин до старту:

Нагадаємо, раніше SpaceX перенесла перший орбітальний політ космічного корабля Starship.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceXЗапуск ракети в космос