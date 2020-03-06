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Первый замгенпрокурора подал в отставку

Новости » Политика     06.03.2020 - 11:05
Первый замгенпрокурора подал в отставку
Фото: Виталий Касько (УНИАН)

Вслед за Русланом Рябошапкой свои должности собираются покинуть и его заместители

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

По данным издания, вслед за Русланом Рябошапкой свои должности собираются покинуть и его заместители.

Напомним, на внеочередном заседании Верховная рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Отставку генерального прокурора поддержали 263 народных депутатов. Предложение об отставке Рябошапки сначала было инициировано 158 нардепами.

Отметим, Владимир Зеленский проведет консультации с фракцией "Слуга народа" перед назначением нового генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки.

Пока среди кандидатов на должность генпрокурора называют нардепа от "Слуги народа" Сергея Ионушаса, временного исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову и бывшего заместителя генпрокурора Сергея Кизя.

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Новости Украины Виталий КаськоРуслан Рябошапка
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