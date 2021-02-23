Первый южный штат США отменит смертную казнь

Американский штат Вирджиния станет первым на Юге США, где отменят смертную казнь. Соответсвующий законопроект был окончательно одобрен законодателями и направлен на подпись губернатору-демократу Ральфу Нортэму.

Как сообщается, Вирджиния станет 23-м штатом, отказавшимся от проведения смертных казней. Они будут заменены пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения.

Этот штат до сих пор являлся лидером по числу приведенных в исполнение на его территории смертных приговоров. Так, за все время существования Вирджинии ее власти казнили почти 1,4 тысяч человек.

Первая казнь состоялась еще в 1608 году, когда в Джеймстауне - первом поселении англичан на территории современных США - казнили человека, которого считали испанским шпионом.