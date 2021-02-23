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Перший південний штат США скасує смертну кару

Автор: Андрій Козловський

Американський штат Вірджинія стане першим на Півдні США, де скасують смертну кару. Відповідний законопроект був остаточно схвалений законодавцями та направлений на підпис губернатору-демократу Ральфу Нортэму.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомляється, Вірджинія стане 23-м штатом, який відмовився від проведення страт. Вони будуть замінені довічним ув'язненням без можливості умовно-дострокового звільнення.

Цей штат досі був лідером за кількістю приведених у виконання на його території смертних вироків. Так, за весь час існування Вірджинії її влада стратила майже 1,4 тисячі осіб.

Перша страта відбулася ще в 1608 році, коли в Джеймстауні - першому поселенні англійців на території сучасних США - стратили людину, яку вважали іспанським шпигуном.

Нагадаємо, раніше у США привели у виконання першу за 67 років страту жінки. У в'язниці у Терре-Хот, штат Індіана, ввели смертельну ін'єкцію Лізі Монгомері.

Також РБК-Україна писало, що влада США вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару привели у виконання смертний вирок стосовно афроамериканця.

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