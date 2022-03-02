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Перший пішов. У Рівному нетверезий водій позбувся авто на користь ЗСУ

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Рівне, Середа 02 березня 2022 17:56
Перший пішов. У Рівному нетверезий водій позбувся авто на користь ЗСУ Фото: Автомобіль на штрафмайданчику (t.me/vitalykoval8)
Автор: Антон Федорців

Нетверезі водії отримують нестандартні покарання в умовах воєнного стану. Рівненський автомобіліст змушений віддати транспортний засіб на потреби війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови ОДА.

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль розповів про поповнення автопарку захисників України. "Перший пішов", – зазначив очільник області.

За його словами, Патрульна поліція конфіскувала авто в нетверезого водія. Транспортний засіб передадуть на потреби Збройних сил або відділення територіальної оборони.

До слова, для допомоги України відкрили й криптовалютні перекази.

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Міністерство оборони України Збройні сили України Рівне
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