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Первый уровень опасности. В Карпатах объявили угрозу схода селевых потоков

Автор: Андрей Василюк

В Карпатском регионе на западе Украины возможны подтопления и схождение селевых потоков в ближайшие дни. В регионе ожидаются сильные ливни, объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"В связи с осадками, во второй половине суток 25 и в течение 26-27 июня на реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями на 8 час. 25 июня, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест, в горных районах существует угроза схода селевых потоков (І уровень опасности - желтый).

Напомним, неделю назад из-за сильных дождей возле оккупированной Ялты сошел селевой поток. В самой Ялте и Алупке подтопило два дома.

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Карпаты