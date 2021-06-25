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Перший рівень небезпеки. У Карпатах оголосили загрозу сходження селевих потоків

Автор: Андрій Василюк

У Карпатському регіоні на заході України можливі підтоплення та сходження селевих потоків найближчими днями. В регіоні очікуються сильні зливи, оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"У зв’язку з опадами, в другій половині доби 25 та впродовж 26-27 червня на річках Карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями на 8 год. 25 червня, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку з пiдтопленням понижених мiсць, в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків (І рiвень небезпеки - жовтий).

Нагадаємо, тиждень тому через сильні дощі біля окупованої Ялти зійшов селевий потік. В самій Ялті і Алупці підтопило два будинки.

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Карпаты