Первый туристический полет Crew Dragon к МКС перенесли: новая дата

Первый туристический полет корабля Crew Dragon (SpaceX) к международной космической станции перенесли на месяц. Запуск будет осуществлен по программе американской компании Axiom.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter аэрокосмического аналитика и журналиста Джеффа Фуста.

По его словам, о переносе сообщил заместитель главы NASA по разработкам систем космических исследований Джеймс Фри. "Джим Фри из NASA сообщил о запусках и других космических операциях. Дата 31 марта для миссии Ax-1 для меня стала новостью, раньше старт был запланирован на 28 февраля", - отметил Фуст.