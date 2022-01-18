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Перший туристичний політ Crew Dragon до МКС перенесли: нова дата

Автор: Юлія Бойко

Перший туристичний політ корабля Crew Dragon (SpaceX) до міжнародної космічної станції перенесли на місяць. Запуск буде здійснено за програмою американської компанії Axiom.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter аерокосмічного аналітика і журналіста Джеффа Фуста.

За його словами, про перенесення повідомив заступник голови NASA з розробок систем космічних досліджень Джеймс Фрі.

"Джим Фрі з NASA повідомив про запуски та інші космічні операції. Дата 31 березня для місії Ax-1 для мене стала новиною, раніше старт було заплановано на 28 лютого", - зазначив Фуст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що запуск Crew Dragon з туристами в рамках місії Axiom-1 має відбутися 28 лютого 2022 року.

До складу екіпажу увійдуть колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський бізнесмен Ларрі Коннор, який буде пілотом, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.

Вартість 8-денного відвідування МКС оцінюється в 55 млн доларів. Передбачається, що Axiom Space зможе організувати по два-три таких польоти на рік. До цього доставка космічних туристів на МКС здійснювалася тільки російськими космічними кораблями "Союз".

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