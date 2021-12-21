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Отправка первого туристического экипажа в космос. Названа официальная дата

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Вашингтон, Вторник 21 декабря 2021 10:58
Отправка первого туристического экипажа в космос. Названа официальная дата Фото: NASA объявило новую дату отправки первого туристического экипажа на МКС (Фото nasa.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

В следующем году состоится запуск космического корабля Crew Dragon от SpaceX с первым туристическим экипажем компании Axiom Space в рамках миссии Axiom-1 на Международную космическую станцию. Точная дата - 28 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт NASA.

NASA и его международные партнеры одобрили состав экипажа Axiom Mission 1. Среди них:

  • астронавт Майкл Лопес-Алегриа,
  • американский предприниматель по недвижимости и технологиям Ларри Коннор,
  • канадский инвестор Марк пати,
  • бывший израильский пилот-истребитель и бизнесмен Эйтан Стиббе.

NASA заключило соглашение с американской частной космической компанией Axiom Space по осуществлению первого частного коммерческого путешествия на Международную космическую станцию.

Продлится миссия 8 дней не считая отправления и возвращения.

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