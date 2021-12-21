Отправка первого туристического экипажа в космос. Названа официальная дата
Фото: NASA объявило новую дату отправки первого туристического экипажа на МКС (Фото nasa.gov)
В следующем году состоится запуск космического корабля Crew Dragon от SpaceX с первым туристическим экипажем компании Axiom Space в рамках миссии Axiom-1 на Международную космическую станцию. Точная дата - 28 февраля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт NASA.
NASA и его международные партнеры одобрили состав экипажа Axiom Mission 1. Среди них:
- астронавт Майкл Лопес-Алегриа,
- американский предприниматель по недвижимости и технологиям Ларри Коннор,
- канадский инвестор Марк пати,
- бывший израильский пилот-истребитель и бизнесмен Эйтан Стиббе.
NASA заключило соглашение с американской частной космической компанией Axiom Space по осуществлению первого частного коммерческого путешествия на Международную космическую станцию.
Продлится миссия 8 дней не считая отправления и возвращения.