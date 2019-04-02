Первый тур выборов в Украине соответствовал международным стандартам, - миссия ENEMO

Миссия Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) считает, что первый тур выборов в Украине провели прозрачно, он отвечал международным стандартам. Об этом 2 апреля сообщил глава миссии Златко Вуйович, передает "Радио Свобода".

Однако в ENEMO подчеркнули, что эти оценки являются предварительными, поскольку официальные результаты выборов еще не обнародованы.

"Незначительные неточности и нарушения в день выборов не повлияли на результаты выборов", - заявил руководитель наблюдательной миссии.

Отметим, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2 тысячи 344 международных наблюдателей на выборах президента, из них 206 представляли ENEMO.

ENEMO является международной неправительственной организацией, которая представляет сеть национальных неправительственных организаций, основанную 29 сентября 2001 года в Опатии, Хорватия.

Напомним, послы стран G7 приветствовали предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, Специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва дал оценку выборам в Украине, отметив, что первый тур был конкурентным и свободным.

Подчеркнем также, на пресс-конференции в Вашингтоне генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет комментировать выборы в Украине до результатов второго тура.