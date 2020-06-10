Первый транш от МВФ ожидается 11 июня

Первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов Украина получит в ближайшие день-два. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что МВФ с пониманием отнесся к кризисной ситуации в Украине.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Шмыгаль отметил, что это прямые средства в госбюджет для борьбы с кризисом COVID-19 и его последствиями.

"Первый транш 2,1 млрд долларов. Получить мы их рассчитываем в ближайшие день-два. То есть, эти дни. Далее это программа, которая рассчитана на 18 месяцев, а сам кредит рассчитан на 5 лет", - сказал Шмыгаль.

Отметим, в пресс-службе Министерства финансов сообщили, что первый транш объемом 2,1 млрд долларов должен поступить в Украину 11 июня 2020 года.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

Отметим, проект меморандума с МВФ был одобрен на заседании правительства 20 мая.

Отметим, по предварительным данным за январь-апрель, падение экономики Украины ускорилось до 5%.