Перший транш від МВФ очікується 11 червня

Перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримає в найближчі день-два. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що МВФ з розумінням поставився до кризової ситуації в Україні.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Шмигаль зазначив, що це прямі кошти до держбюджету для боротьби з кризою COVID-19 та його наслідками.

"Перший транш 2,1 млрд доларів. Отримати ми розраховуємо їх у найближчі день-два. Тобто, ці дні. Далі це програма, яка розрахована на 18 місяців, а сам кредит розрахований на 5 років", - сказав Шмигаль.

Відзначимо, в прес-службі Міністерства фінансів повідомили, що перший транш обсягом 2,1 млрд доларів повинен надійти в Україну 11 червня 2020 року.

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Зазначимо, проект меморандуму з МВФ був схвалений на засіданні уряду 20 травня.

Відзначимо, за попередніми даними за січень-квітень, падіння економіки України прискорилося до 5%.