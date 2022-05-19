Первый суд над оккупантом. Жена погибшего не против обмена оккупанта на бойцов "Азовстали"

В Киеве продолжается суд над российским военным Вадимом Шишимариным . Жена погибшего Екатерина Шелипова не против обмена оккупанта на бойцов "Азовстали".

Во время заседания, Шелипова попросила пожизненное заключение для российского военного. В то же время она выступила не против того, чтобы его обменяли на наших бойцов, которые сегодня находятся на "Азовстали".

"Я думаю, что ему пожизненное заключение. Но если его поменяют на наших мариупольских защитников, ребят-героев "Азовстали" - я не буду против", - заявила жена погибшего.