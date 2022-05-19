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Первый суд над оккупантом. Жена погибшего не против обмена оккупанта на бойцов "Азовстали"

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Четверг 19 мая 2022 12:52
Первый суд над оккупантом. Жена погибшего не против обмена оккупанта на бойцов "Азовстали" Фото: суд над российским военным Вадимом Шишимариным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве продолжается суд над российским военным Вадимом Шишимариным. Жена погибшего Екатерина Шелипова не против обмена оккупанта на бойцов "Азовстали".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Во время заседания, Шелипова попросила пожизненное заключение для российского военного. В то же время она выступила не против того, чтобы его обменяли на наших бойцов, которые сегодня находятся на "Азовстали".

"Я думаю, что ему пожизненное заключение. Но если его поменяют на наших мариупольских защитников, ребят-героев "Азовстали" - я не буду против", - заявила жена погибшего.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 18 мая, Соломенский районный суд Киева начал заседание касаемо российского военного Вадима Шишимарина, которого обвиняют в убийстве гражданского в Сумской области.

Оккупант, со своей стороны, признался в содеянном.

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Азовсталь Российская Федерация Украина
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