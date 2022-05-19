Перший суд над окупантом. Дружина загиблого не проти обміну окупанта на бійців "Азовсталі"

У Києві продовжується суд над російським військовим Вадимом Шишимаріним . Дружина загиблого Катерина Шеліпова не проти обміну окупанта на бійців "Азовсталі".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Під час засідання, Шеліпова попросила довічне ув’язнення для російського військового. Водночас вона виступила не проти того, аби його обміняли на наших бійців, які сьогодні перебувають на "Азовсталі".

"Я думаю, що йому довічне ув'язнення. Але якщо його поміняють на наших маріупольських захисників, хлопців-героїв "Азовсталі" - я не буду проти", - заявила дружина загиблого.