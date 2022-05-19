ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перший суд над окупантом. Дружина загиблого не проти обміну окупанта на бійців "Азовсталі"

Новость на русском →
Четвер 19 травня 2022 12:52
Перший суд над окупантом. Дружина загиблого не проти обміну окупанта на бійців "Азовсталі" Фото: суд над російським військовим Вадимом Шишимаріним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві продовжується суд над російським військовим Вадимом Шишимаріним. Дружина загиблого Катерина Шеліпова не проти обміну окупанта на бійців "Азовсталі".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Під час засідання, Шеліпова попросила довічне ув’язнення для російського військового. Водночас вона виступила не проти того, аби його обміняли на наших бійців, які сьогодні перебувають на "Азовсталі".

"Я думаю, що йому довічне ув'язнення. Але якщо його поміняють на наших маріупольських захисників, хлопців-героїв "Азовсталі" - я не буду проти", - заявила дружина загиблого.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 18 травня, Солом'янський районний суд Києва розпочав засідання щодо російського військового Вадима Шишимаріна, якого звинувачують у вбивстві цивільного у Сумській області.

Окупант, зі свого боку, зізнався у скоєному.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь Російська Федерація Україна
NEWS
Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба
Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ