Первый суд над оккупантом. В Киеве начали рассмотрение дела об убийстве гражданского

Соломенский районный суд Киева в среду, 18 мая, начал заседание относительно российского военного Вадима Шишимарина. Его обвиняют в убийстве мирного жителя Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

Подозреваемый 21-летний российский военный был командиром отделения в/ч 32010 4 танковой Кантемировской дивизии Московской области. Против него было открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

По данным следствия, убийство случилось 28 февраля в поселке Чупаховка. Вадим Шишимарин и еще четверо сослуживцев убегали после того, как их колонну разбили. Они обстреляли из автоматов частный автомобиль и присвоили его.

По дороге оккупанты увидели безоружного жителя села, который шел с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону. Подсудимый выстрелил в голову 62-летнего мужчины. Он скончался на месте.

Оккупанту грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.