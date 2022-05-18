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Первый суд над оккупантом. В Киеве начали рассмотрение дела об убийстве гражданского

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Киев, Среда 18 мая 2022 15:14
Первый суд над оккупантом. В Киеве начали рассмотрение дела об убийстве гражданского Фото: в Киеве начался первый суд над российским оккупантом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Соломенский районный суд Киева в среду, 18 мая, начал заседание относительно российского военного Вадима Шишимарина. Его обвиняют в убийстве мирного жителя Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

Подозреваемый 21-летний российский военный был командиром отделения в/ч 32010 4 танковой Кантемировской дивизии Московской области. Против него было открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

По данным следствия, убийство случилось 28 февраля в поселке Чупаховка. Вадим Шишимарин и еще четверо сослуживцев убегали после того, как их колонну разбили. Они обстреляли из автоматов частный автомобиль и присвоили его.

По дороге оккупанты увидели безоружного жителя села, который шел с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону. Подсудимый выстрелил в голову 62-летнего мужчины. Он скончался на месте.

Оккупанту грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, первое заседание суда по делу Вадима Шишимарина состоялось 13 мая. Оно было посвящено процессуальным тонкостям.

Во время заседания прокурор предложил, чтобы рассмотрение дела происходило публично. Судья согласился.

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