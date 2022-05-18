Перший суд над окупантом. У Києві почали розгляд справи щодо вбивства цивільного
Солом'янський районний суд Києва у середу, 18 травня, розпочав засідання щодо російського військового Вадима Шишимаріна. Його звинувачують у вбивстві мирного жителя Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.
Підозрюваний 21-річний російський військовий був командиром відділення в/ч 32010 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області. Проти нього було відкрито кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
За даними слідства, вбивство трапилося 28 лютого в селищі Чупахівка. Вадим Шишимарін і ще четверо співслужбовців тікали після того, як їх колону розбили. Вони обстріляли з автоматів приватний автомобіль та привласнили його.
Дорогою окупанти побачили беззбройного жителя села, який йшов з велосипедом вздовж узбіччя і розмовляв телефоном. Підсудний вистрілив у голову 62-річного чоловіка. Він помер на місці.
Окупанту загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, перше засідання суду щодо справи Вадима Шишимаріна відбулося 13 травня. Воно було присвячене процесуальним тонкощам.
Під час засідання прокурор запропонував, щоб розгляд справи відбувався публічно. Суддя погодився.
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