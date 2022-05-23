Первый случай оспы обезьян обнаружили в Латинской Америке

Он обратился с симптомами, совпадающими с оспой обезьян, после возвращения из Испании, где находился с 28 апреля по 16 мая.

В Минздраве заверили, что пациент в целом чувствует себя хорошо.

"Он изолирован и получает лечение", - пояснили врачи.

В настоящее время специалисты ожидают результаты анализов.