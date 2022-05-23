Перший випадок віспи мавп виявили в Латинській Америці

Він звернувся з симптомами, що збігаються з віспою мавп, після повернення з Іспанії, де перебував з 28 квітня по 16 травня.

У МОЗ запевнили, що пацієнт в цілому почувається добре.

"Він ізольований і отримує лікування", - пояснили лікарі.

Зараз фахівці очікують результати аналізів.