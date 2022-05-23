Перший випадок віспи мавп виявили в Латинській Америці

МОЗ Аргентини зафіксував перший випадок віспи мавп в країні. Заразився житель провінції Буенос-Айрес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Elcomercio.
Він звернувся з симптомами, що збігаються з віспою мавп, після повернення з Іспанії, де перебував з 28 квітня по 16 травня.
У МОЗ запевнили, що пацієнт в цілому почувається добре.
"Він ізольований і отримує лікування", - пояснили лікарі.
Зараз фахівці очікують результати аналізів.
Раніше Бельгія стала першою у світі країною, де ввели тритижневий карантин для хворих мавпячою віспою. Будь-який житель Бельгії, у якого буде виявлено вірус, повинен буде провести 21 день в ізоляції. На цей час в країні зафіксовано три випадки зараження мавпячою віспою
У світі виявили 80 підтверджених випадків зараження віспою мавп в 11 країнах. Ще 50 знаходяться на стадії вивчення.
Спалах віспи мавп охоплює все більше країн в Європі. Міністерство охорони здоров'я України назвало основні симптоми захворювання.