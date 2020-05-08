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Первый случай коронавируса выявлен в украинском футболе

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 18:58
Первый случай коронавируса выявлен в украинском футболе
Иллюстративное фото (pixabay)

Заболел игрок "Миная" из первой лиги

Первый случай коронавируса выявили в украинском футболе, заболел игрок "Миная" из первой лиги. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

Сообщается, что случай заболевания подтвержден медицинской службой футбольного клуба из Закарпатской области.

"У одного из наших игроков обнаружили коронавирус. Тест на это заболевание, который этот футболист сдал в одном из местных медицинских учреждений, оказался положительным", - говорится в сообщении.

При этом в клубе не называют имя заболевшего.

"Сейчас футболист изолирован, врачи оказывают ему необходимую помощь. В связи с этим руководство клуба дало указание проверить всех своих игроков, а также всех других представителей клуба на наличие заболевания. Результаты исследования объявим в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что клубы Украинской премьер-лиги (УПЛ) рассматривают варианты доигровки сезона 2019/2020 в двух городах. В частности, верхняя шестерка команд поддерживает идею доиграть оставшиеся поединки чемпионата в Киеве. Команды нижней шестерки пока еще не определились с местом проведения своих матчей. Приоритетным вариантом считается Львов, альтернативным - Днепр.

Теги Новости Украины заражениеФутболКоронавирус
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