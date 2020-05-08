ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перший випадок коронавірусу виявлено в українському футболі

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 18:58
Перший випадок коронавірусу виявлено в українському футболі
Ілюстративне фото (pixabay)

Захворів гравець "Минаю" з першої ліги

Перший випадок коронавірусу виявили в українському футболі, захворів гравець "Минаю" з першої ліги. Про це йдеться в повідомленні на сайті клубу.

Повідомляється, що випадок захворювання підтверджено медичною службою футбольного клубу з Закарпаття.

"У одного з наших гравців виявили коронавірус. Тест на це захворювання, який цей футболіст здав в одній з місцевих медичних установ, виявився позитивним", - йдеться в повідомленні.

При цьому в клубі не називають ім'я хворого.

"Зараз футболіста ізольовано, лікарі надають йому необхідну допомогу. У зв'язку з цим керівництво клубу дало вказівку перевірити всіх своїх гравців, а також всіх інших представників клубу на наявність захворювання. Результати дослідження оголосимо найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що клуби Української прем'єр-ліги (УПЛ) розглядають варіанти догравання сезону 2019/2020 у двох містах. Зокрема, верхня шістка команд підтримує ідею дограти поєдинки чемпіонату в Києві. Команди нижньої шістки поки ще не визначилися з місцем проведення матчів. Пріоритетним варіантом вважається Львів, альтернативним - Дніпро.

Теги Новини України заражениеФутболКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся