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Первый рейс за полтора года: Австралия снимает ограничения на международные поездки

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Австралия, Понедельник 01 ноября 2021 07:21
Первый рейс за полтора года: Австралия снимает ограничения на международные поездки Фото: Австралия открывает границы впервые с начала пандемии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Аэропорт Сиднея принял первый за 590 дней регулярный международный пассажирский рейс. Самолет, прибывший в понедельник из Лос-Анджелеса, открыл программу восстановления авиасообщения между Австралией и остальным миром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Теперь, по оценкам МИД Австралии, около 47 тыс. граждан и постоянных жителей страны получили право на въезд.

Ограничения, вызванные необходимостью предотвращения распространения COVID-19, действовали 18 месяцев. В соответствии с ними находящиеся за границей австралийцы за редким исключением не имели возможности вернуться на родину или выехать за рубеж.

Ограниченному числу граждан и постоянных жителей разрешалось возвращаться из-за границы с обязательным 14-дневным карантинным периодом в отеле за свой счет.

С 1 ноября границы страны открыты для полностью вакцинированных граждан Австралии и их ближайших родственников, однако бескарантинный въезд разрешен лишь на территории двух регионов (штаты Новый Южный Уэльс и Виктория), а международные рейсы выполняются только через аэропорты Сиднея и Мельбурна.

Планируется, что с 1 декабря бескарантинный въезд разрешит также Северная территория страны через международный аэропорт Дарвина. Гражданам иностранных государств въезд на территорию Австралии по-прежнему запрещен.

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