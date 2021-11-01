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Перший рейс за півтора року: Австралія знімає обмеження на міжнародні поїздки

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Австралія, Понеділок 01 листопада 2021 07:21
Перший рейс за півтора року: Австралія знімає обмеження на міжнародні поїздки Фото: Австралія відкриває кордони вперше з початку пандемії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Аеропорт Сіднея прийняв перший за 590 днів регулярний міжнародний пасажирський рейс. Літак, який прибув у понеділок з Лос-Анджелеса, відкрив програму відновлення авіасполучення між Австралією та рештою світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тепер, за оцінками МЗС Австралії, близько 47 тис.громадян і постійних жителів країни отримали право на в'їзд.

Обмеження, викликані необхідністю запобігання поширенню COVID-19, діяли 18 місяців. Відповідно до них австралійці, які знаходяться за кордоном, за рідкісним винятком не мали можливості повернутися на батьківщину або виїхати за кордон.

Обмеженій кількості громадян і постійних жителів дозволялося повертатися з-за кордону з обов'язковим 14-денним карантинним періодом в готелі своїм коштом.

З 1 листопада кордони країни відкриті для повністю вакцинованих громадян Австралії та їх найближчих родичів, проте безкарантинний в'їзд дозволений лише на території двох регіонів (Штати Новий Південний Уельс і Вікторія), а міжнародні рейси виконуються тільки через аеропорти Сіднея і Мельбурна.

Планується, що з 1 грудня безкарантинний в'їзд дозволить також Північна територія країни через Міжнародний аеропорт Дарвіна. Громадянам іноземних держав в'їзд на територію Австралії як і раніше заборонений.

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