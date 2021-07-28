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Первый принадлежит США: в Японии запустили собственный квантовый компьютер

Автор: Сергей Пышкин

В Японии начал работу собственный квантовый компьютер гейтовой модели. Сейчас он расположен в городе Кавасаки, неподалеку от столицы страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как отмечает издание, Quantum System One компании IBM в форме трехметрового куба расположен в помещении, которое изолировано от всяческого шума и вибрации. В частности, процессор, расположенный в передней части устройства, постоянно охлаждается до температуры минус 270 градусов, чтобы поддерживать максимальную скорость расчетных возможностей.

Отмечается, что компьютер способен выполнить большое количество расчетных операций всего за несколько минут, хотя даже быстрым устройствам понадобилось бы тысячи лет времени.

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ЯпонияКомпьютертехнологии