ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Первый принадлежит США: в Японии запустили собственный квантовый компьютер

Новина українською →
Япония, Среда 28 июля 2021 21:05
Первый принадлежит США: в Японии запустили собственный квантовый компьютер Фото: в Японии заработал собственный квантовый компьютер (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Японии начал работу собственный квантовый компьютер гейтовой модели. Сейчас он расположен в городе Кавасаки, неподалеку от столицы страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как отмечает издание, Quantum System One компании IBM в форме трехметрового куба расположен в помещении, которое изолировано от всяческого шума и вибрации. В частности, процессор, расположенный в передней части устройства, постоянно охлаждается до температуры минус 270 градусов, чтобы поддерживать максимальную скорость расчетных возможностей.

Отмечается, что компьютер способен выполнить большое количество расчетных операций всего за несколько минут, хотя даже быстрым устройствам понадобилось бы тысячи лет времени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Компьютер технологии
NEWS
Зеленский вывел Хомчака из состава СНБО: кто его заменит
Зеленский вывел Хомчака из состава СНБО: кто его заменит
DAILY
Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам