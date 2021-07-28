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Перший належить США: в Японії запустили власний квантовий комп'ютер

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Японія, Середа 28 липня 2021 21:05
Перший належить США: в Японії запустили власний квантовий комп'ютер Фото: в Японії запрацював власний квантовий комп'ютер (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Японії розпочав роботу власний квантовий комп’ютер гейтової моделі. Наразі він розташований у місті Кавасакі, неподалік від столиці країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як відзначає видання, Quantum System One компанії IBM у формі триметрового куба розташований в приміщенні, що ізольовано від усілякого шуму й вібрації. Зокрема, процесор, що розташований в передній частині пристрою, постійно охолоджується до температури мінус 270 градусів, аби підтримувати максимальну швидкість розрахункових можливостей.

Зазначається, що комп’ютер здатний виконати велику кількість розрахункових операцій лише за декілька хвилин, хоча навіть швидким пристроям знадобилося б тисячі років часу.

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Японія Компьютер технології
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