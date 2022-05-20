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Первый приговор российскому оккупанту в Украине: стало известно, когда объявят

Фото: первый приговор российскому оккупанту объявят 23 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве суд огласит приговор российскому военному Вадиму Шишимарину за преступления против Украины уже 23 мая. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Так, сегодня в столице продолжили суд над российским оккупантом во время которого сторона обвинения просила наказания для него в виде от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Я хотел бы еще раз извиниться за то, что сделал. Я не отказываюсь и готов принять все меры, которые будут" - сказал в последнем слове Шишимарин.

Напомним, во время заседания, жена погибшего попросила пожизненное заключение для российского военного. В то же время она выступила не против того, чтобы его обменяли на наших бойцов, которые сегодня находятся на "Азовстали".

Что известно о деле

По данным следователей, 21-летний российский военный 28 февраля убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин разбили ВСУ.

Так, убегая, он с еще 4 сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и украли его. И уже на нем с пробитыми оккупантами же колесами захватчики заехали в село. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону.

Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот произвел несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

Первое дело от начала вторжения России

Стоит отметить, что 18 мая Соломенский суд в Киеве начал слушания по делу российского военнослужащего Вадима Шишимарина, что стало первым с начала вторжения России в Украину уголовным делом о военных преступлениях.

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