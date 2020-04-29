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"Первый прецедент": Разумков предположил, когда ждать инициативу по спецпроцедуре для закона о банках

Новости » Политика     29.04.2020 - 07:10
"Первый прецедент": Разумков предположил, когда ждать инициативу по спецпроцедуре для закона о банках
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Так называемая особая процедура позволяет сильно сужать время рассмотрения законопроекта

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что нардепы могут начать сбор подписей для рассмотрения закона о банках по спецпроцедуре после того, как появится таблица поправок. Об это он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Разумкова, так называемая особая процедура позволяет сильно сужать время рассмотрения законопроекта, поправки к которому, по мнению Рады, направлены на то, чтобы парализовать работу парламента.

По такой процедуре могут, в частности, рассмотреть закон о банках. На данный момент сбор подписей для применения такой процедуры пока в Раде не начался. По мнению Разумкова, "такая инициатива появится сразу же, как только будет готова таблица поправок".

"Инициируют это обычно народные депутаты, это будет первый прецедент. Закон только вступил в силу", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании в четверг Рада планирует рассмотреть начало специальной процедуры рассмотрения банковского законопроекта.

Напомним, в "Слуге народа" предположили, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.

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