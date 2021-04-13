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Первый полет вертолета NASA на Марсе перенесли во второй раз

Автор: РБК-Украина

Космическое агентство NASA вновь отложило первый полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе. Он был запланирован на 14 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба NASA в Twitter.

Агентство перенесло первый полет вертолета Ingenuity, так как во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы. Специалисты планируют обновить программное обеспечение, чтобы устранить неисправность.

Новая дата полета будет назначена на следующей неделе.

Отметим, что вертолет Ingenuity составляет в диаметре 1,2 метра и весом 1,8 кг. Он оснащен двумя камерами и способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Изначально первый марсианский вертолет находился внутри марсохода Perseverance. Ingenuity отделился от ровера и был спущен на поверхность в кратере Езеро.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity была запущена в конце июля 2020 года с космодрома на мысе Канаверал.

Марсоход, высадившийся в кратере Езеро, будет искать следы жизни.

Напомним, марсоход Perseverance отправил NASA первое видео посадки. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance.

Кроме того, после 19 февраля марсоход Perseverance отправил ученым первое цветное изображение с высоким разрешением, которое было сделано после его посадки.

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