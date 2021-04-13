Первый полет вертолета NASA на Марсе перенесли во второй раз

Агентство перенесло первый полет вертолета Ingenuity, так как во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы. Специалисты планируют обновить программное обеспечение, чтобы устранить неисправность.

Новая дата полета будет назначена на следующей неделе.

Отметим, что вертолет Ingenuity составляет в диаметре 1,2 метра и весом 1,8 кг. Он оснащен двумя камерами и способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Изначально первый марсианский вертолет находился внутри марсохода Perseverance. Ingenuity отделился от ровера и был спущен на поверхность в кратере Езеро.



Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity была запущена в конце июля 2020 года с космодрома на мысе Канаверал.

Марсоход, высадившийся в кратере Езеро, будет искать следы жизни.