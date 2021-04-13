Перший політ вертольота NASA на Марсі перенесли вдруге

Агентство перенесло перший політ вертольота Ingenuity, бо під час тестового запуску ротора вертольота виникли проблеми. Фахівці планують оновити програмне забезпечення, щоб усунути несправність.

Нова дата польоту буде призначено наступного тижня.

Зазначимо, що вертоліт Ingenuity становить 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг. Він оснащений двома камерами і здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.

Спочатку перший марсіанський вертоліт знаходився всередині марсохода Perseverance. Ingenuity відокремився від ровера і був спущений на поверхню в кратері Езеро.



Ракета-носій Atlas V з марсоходом Perseverance і вертольотом Ingenuity була запущена в кінці липня 2020 року з космодрому на мисі Канаверал.

Марсохід, який висадився в кратері Езер, буде шукати сліди життя.