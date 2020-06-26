Первый с начала карантина чартер с туристами вылетел из Украины

Сегодня, 26 июня, из Украины вылетел первый с начала карантина чартер с туристами. Самолет вылетел в Албанию, которая стала первой страной, принявшей украинских туристов.

Об этом говорится в сообщении аэропорта "Киев" имени Сикорского в Facebook.

Сообщается, что первый чартерный рейс из Украины вылетел из аэропорта "Киев".

"Самолет авиакомпании Jonika отправился в Албанию", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел еще в 10:00. Кроме того, сегодня отправились международные рейсы в Минск, Дортмунд, Будапешт, Гамбург, Лондон, Мемминген и Таллинн. Кроме того, ожидаются вылеты в Лейпциг, Кельн и Копенгаген.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан возобновляет международное авиасообщение, в том числе с Украиной.

Также сегодня Министерство здравоохранения Украины обновило так называемый красный список стран, по прилету из которых пассажирам необходимо проходить обсервацию; красный список пополнили Антигуа и Барбуда, Ирак и Бангладеш, а также популярный у туристов Египет.