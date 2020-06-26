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Казахстан возобновляет международное авиасообщение, в том числе с Украиной

Новости » Общество     26.06.2020 - 14:24
Казахстан возобновляет международное авиасообщение, в том числе с Украиной
Фото: самолет (pixabay)

Украина вошла в список стран второй категории

Казахстан возобновляет международное авиасообщение. В связи с этим правительство расширило перечень стран, куда разрешены регулярные полеты.

Об этом сообщает Служба центральных коммуникаций при президенте Казахстана.

В страны первой категории, наиболее благополучных по COVID-19, вошли КНР, Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд, Венгрия, Индия, Германия, Чехия и Малайзия. Для пассажиров пребывающих из этих стран, ограничений нет.

Однако, правительство Казахстана внесло Украину во вторую категорию стран, где ситуация с COVID-19 более тяжелая. Туда также входят Египет, Польша, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Турция.

Авиарейсы в страны третьей категории, наименее благополучные по COVID-19, по-прежнему запрещены.

Напомним, Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев до 1 августа.

Кроме того, Грузия продлила запрет на международное авиасообщение.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Казахстанавиасообщение
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