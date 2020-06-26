Перший з початку карантину чартер з туристами вилетів з України

Сьогодні, 26 червня, з України вилетів перший з початку карантину чартер з туристами. Літак вилетів до Албанії, яка стала першою країною, що прийняла українських туристів.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту "Київ" імені Сікорського у Facebook.

Повідомляється, що перший чартерний рейс з України вилетів з аеропорту "Київ".

"Літак авіакомпанії Jonika відправився до Албанії", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно онлайн-табло аеропорту, літак вилетів ще о 10:00. Крім того, сьогодні вирушили міжнародні рейси до Мюнхена, Дортмунда, Будапешта, Гамбурга, Лондона, Меммінгена і Таллінна. Крім того, очікуються вильоти до Лейпцига, Кельна і Копенгагена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення, у тому числі з Україною.

Також сьогодні Міністерство охорони здоров'я України оновило так званий червоний список країн, по прильоту з яких пасажирам необхідно проходити обсервацію; червоний список поповнили Антигуа і Барбуда, Ірак і Бангладеш, а також популярний у туристів Єгипет.