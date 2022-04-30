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За первый месяц войны экспорт товаров из Украины упал на 50%, импорт - на 65%, - НБУ

Фото: Экспорт товаров из Украины за март упал на 50%, импорт - на 65% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Полномасштабное вторжение России в Украину повлекло более резкое снижение импорта товаров по сравнению с их экспортом. В марте 2022 года экспорт товаров уменьшился на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как импорт сократился на 65,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ.

Объемы экспорта товаров составили 2,3 млрд долларов. Основным фактором сокращения стал экспорт продовольственных товаров, который снизился на 54,7% преимущественно из-за сокращения экспорта зерновых (на 53,5%).

Объемы импорта товаров составили 2,0 млрд долларов. Объемы энергетического импорта увеличились на 4,5%. Объемы неэнергетического импорта сократились на 75,9%

Дефицит торговли услугами оценено на уровне 502 млн долларов, экспорт услуг сократился на 18,8%, тогда как импорт услуг, по оценкам, увеличился в 1,6 раза. Основным фактором роста импорта услуг стали расходы лиц, выехавших за границу из-за войны, и краткосрочных мигрантов – рост составил 3,2 раза.

По данным НБУ, профицит текущего счета платежного баланса в марте составил 1,4 млрд долларов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины