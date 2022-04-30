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За перший місяць війни експорт товарів з України впав на 50%, імпорт - на 65%, - НБУ

Фото: Експорт товарів з України за березень впав на 50%, імпорт - на 65% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило більш різке зниження імпорту товарів порівняно з їх експортом. У березні 2022 року експорт товарів зменшився на 52,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як імпорт скоротився на 65,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НБУ.

Обсяги експорту товарів становили 2,3 млрд доларів. Основним фактором скорочення став експорт продовольчих товарів, який знизився на 54,7% переважно через скорочення експорту зернових (на 53,5%).

Обсяги імпорту товарів становили 2,0 млрд доларів. Обсяги енергетичного імпорту збільшилися на 4,5%. Обсяги неенергетичного імпорту скоротилися на 75,9%

Дефіцит торгівлі послугами оцінено на рівні 502 млн доларів, експорт послуг скоротився на 18,8%, тоді як імпорт послуг, за оцінками, збільшився в 1,6 раза. Основним чинником зростання імпорту послуг стали витрати осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів – зростання становило 3,2 раза.

За даними НБУ, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні становив 1,4 млрд доларів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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