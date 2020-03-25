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Первый летальный случай от коронавируса зафиксировали в Хорватии

Новости » Происшествия     25.03.2020 - 00:18
Первый летальный случай от коронавируса зафиксировали в Хорватии
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Всего за вечер в стране зафиксировали 24 случая заражения

В Хорватии подтвердили первый летальный случай в стране вследствие коронавируса COVID-19. Об этом передает Croatia Week.

Сообщается, что умер мужчина на полуострове Истрия, что входит в состав Хорватии. Информация о том, что причиной смерти стало заражение COVID-19, подтвердилась после смерти пациента.

Всего за вечер в Хорватии было подтверждено 24 новых случая, а за последние 24 часа - 60 заразившихся коронавирусной инфекцией, в результате чего общее число больных достигло 442 человека.

В институте здравоохранения страны добавили, что 22 человека излечились от коронавируса, и это число увеличивается с каждым днем.

Глава инфекционной больницы в Загребе Алемка Маркотич сказал, что число пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, не увеличилось, но состояние одного из них ухудшилось.

"Мы надеемся, что сможем сделать все, чтобы его состояние улучшилось", - подчеркнул Маркотич.

Напомним, по состоянию на 25 марта в Украине официально подтвердили 145 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных случаев составляет 5. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

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