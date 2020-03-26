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Перший летальний випадок від коронавірусу зафіксували в Хорватії

Новини » Надзвичайні події     26.03.2020 - 00:18
Перший летальний випадок від коронавірусу зафіксували в Хорватії
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Всього за вечір в країні зафіксували 24 випадки зараження

У Хорватії підтвердили перший летальний випадок в країні внаслідок коронавірусу COVID-19. Про це передає Croatia Week.

Повідомляється, що помер чоловік на півострові Істрія, що входить до складу Хорватії. Інформація про те, що причиною смерті стало зараження COVID-19, підтвердилася після смерті пацієнта.

Всього за вечір у Хорватії було підтверджено 24 нових випадки, а за останні 24 години - заразилися коронавірусною інфекцією 60 людей, в результаті чого загальне число хворих досягло 442 людини.

В інституті охорони здоров'я країни додали, що 22 людини вилікувалися від коронавіруса, і це число збільшується з кожним днем.

Голова інфекційної лікарні в Загребі Алемка Маркотич сказав, що число пацієнтів, що знаходяться на апараті ШВЛ, не збільшилася, але стан одного з них погіршився.

"Ми сподіваємося, що зможемо зробити все, щоб його стан покращився", - підкреслив Маркотич.

Нагадаємо, станом на 25 березня в Україні офіційно підтвердили 145 випадків зараження коронавірусом. Кількість летальних випадків становить 5. Один пацієнт одужав і був виписаний з лікарні.

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