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Первый крупный город в США начинает требовать COVID-вакцинацию для посещения общественных мест

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Суббота 14 августа 2021 10:41
Первый крупный город в США начинает требовать COVID-вакцинацию для посещения общественных мест Фото: в США требуют полную вакцинацию от коронавируса для посещения общественных мест (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В США Сан-Франциско стал первым крупным городом страны, где потребуют доказательства полной вакцинации от коронавируса. Она потребуется для посещения помещений ресторанов, баров и спортзалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Ограничения вступают в силу уже 20 августа и будут касаться всех людей в возрасте от 12 лет.

Отмечается, что местный бизнес поддержал такую инициативу.

Сейчас в Сан-Франциско полный курс вакцинации прошли 78% населения.

Ранее сообщалось, что в США вакцинировали от коронавируса половину населения.

РБК-Украина писало, что ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию от коронавируса. Однако организация считает, что вакцинироваться нужно.

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