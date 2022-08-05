UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Первый караван судов с украинским зерном отправился из портов Одессы

Фото: первый караван судов с украинским зерном отправился из портов Одессы (t.me/mustafanayyem)
Автор: Мария Кучерявец

Из портов Одессы сегодня, 5 августа утром отправился первый караван судов с украинским зерном. Три судна направятся в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема в Telegram.

По его словам, на борту трех балкеров Navistar, Rojen и Polarnet 57 тысяч тонн украинской кукурузы.

"Сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта "Черноморск". Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров по ООН и Турции будут работать и в дальнейшем, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка", - написал Найем.

Также он отметил, что Украина планирует обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.

"Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, нашей целью является полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку и первый заход ожидается уже завтра. Наша цель - 3 и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Отметим, что министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков также подтвердил уход судов.

Напомним, первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта 1 августа. На следующий день вечером Razoni прибыл в Стамбул, а затем продолжит свой путь в порт Триполи в Ливане.

Добавим, что экспорт украинского зерна будет проходить согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса