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Первый гибкий смартфон от Honor: чем он интересен

Автор: Сергей Пышкин

Китайская компания Honor презентовала свой первый гибкий смартфон. Он получил название Honor Magic V.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TheVerge.

Характеристики смартфона

  • 20-сантиметровый дисплей с разрешением в 2272 x 1984 пикселей и частотой обновления экрана 90 Гц;
  • внешний экран имеет 16,4 см с разрешением 2560 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц;
  • в обычном режиме толщина смартфона составляет 6,7 мм и длина 141,1 мм;
  • в сложенном режиме - 14,4 мм и 72,7 мм соответственно;
  • чипсет - Snapdragon 8 Gen 1;
  • батарея с мощностью 4 750 мегампер;
  • оперативная память - 12 Гб;
  • внутренняя память - от 256 до 512 Гб;
  • селфи камера - 42 Мп;
  • три камеры на обратной стороне - по 50 Мп.

Стоимость смартфона стартует от 1 569 долларов.

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Китай