Первый гибкий смартфон от Honor: чем он интересен
Фото: Honor Magic V (twitter.com/Honorglobal)
Китайская компания Honor презентовала свой первый гибкий смартфон. Он получил название Honor Magic V.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TheVerge.
Характеристики смартфона
- 20-сантиметровый дисплей с разрешением в 2272 x 1984 пикселей и частотой обновления экрана 90 Гц;
- внешний экран имеет 16,4 см с разрешением 2560 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц;
- в обычном режиме толщина смартфона составляет 6,7 мм и длина 141,1 мм;
- в сложенном режиме - 14,4 мм и 72,7 мм соответственно;
- чипсет - Snapdragon 8 Gen 1;
- батарея с мощностью 4 750 мегампер;
- оперативная память - 12 Гб;
- внутренняя память - от 256 до 512 Гб;
- селфи камера - 42 Мп;
- три камеры на обратной стороне - по 50 Мп.
Стоимость смартфона стартует от 1 569 долларов.
Are you ready for what’s about to unfold? Join the #HONORMagicV China launch event livestream on Jan 10, as we open up a whole new world of unlimited possibilities with HONOR’s first foldable flagship phone! https://t.co/NUx1u2Pa8F— HONOR (@Honorglobal) January 4, 2022