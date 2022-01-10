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Перший гнучкий смартфон від Honor: чим він цікавий

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Понеділок 10 січня 2022 20:41
Перший гнучкий смартфон від Honor: чим він цікавий Фото: Honor Magic V (twitter.com/Honorglobal)
Автор: Сергій Пишкін

Китайська компанія Honor презентувала свій перший гнучкий смартфон. Він отримав назву Honor Magic V.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TheVerge.

Характеристики смартфона

  • 20-сантиметровий дисплей із роздільною здатністю у 2272 x 1984 пікселів й частотою оновлення екрану 90 Гц;
  • зовнішній екран має 16,4 см із роздільною здатністю 2560 x 1080 пікселів й частотою оновлення 120 Гц;
  • у звичайному режимі товщина смартфона становить 6,7 мм й довжина 141,1 мм;
  • у складеному режимі - 14,4 мм й 72,7 мм відповідно;
  • чіпсет - Snapdragon 8 Gen 1;
  • батарея з потужністю 4 750 мегаампер;
  • оперативна пам’ять - 12 Гб;
  • внутрішня пам’ять - від 256 до 512 Гб;
  • селфі камера - 42 Мп;
  • три камери на зворотному боці - по 50 Мп.

Вартість смартфона стартує від 1 569 доларів.

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