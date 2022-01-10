Перший гнучкий смартфон від Honor: чим він цікавий
Фото: Honor Magic V (twitter.com/Honorglobal)
Китайська компанія Honor презентувала свій перший гнучкий смартфон. Він отримав назву Honor Magic V.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TheVerge.
Характеристики смартфона
- 20-сантиметровий дисплей із роздільною здатністю у 2272 x 1984 пікселів й частотою оновлення екрану 90 Гц;
- зовнішній екран має 16,4 см із роздільною здатністю 2560 x 1080 пікселів й частотою оновлення 120 Гц;
- у звичайному режимі товщина смартфона становить 6,7 мм й довжина 141,1 мм;
- у складеному режимі - 14,4 мм й 72,7 мм відповідно;
- чіпсет - Snapdragon 8 Gen 1;
- батарея з потужністю 4 750 мегаампер;
- оперативна пам’ять - 12 Гб;
- внутрішня пам’ять - від 256 до 512 Гб;
- селфі камера - 42 Мп;
- три камери на зворотному боці - по 50 Мп.
Вартість смартфона стартує від 1 569 доларів.
Are you ready for what’s about to unfold? Join the #HONORMagicV China launch event livestream on Jan 10, as we open up a whole new world of unlimited possibilities with HONOR’s first foldable flagship phone! https://t.co/NUx1u2Pa8F— HONOR (@Honorglobal) January 4, 2022